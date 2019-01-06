Сталлоне выложил видео спарринга с Де Ниро

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Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своей инстаграме видео со спарринга с коллегой по цеху Робертом Де Ниро. На ролике оба боксируют. Сталлоне сделал подпись к выложенному посту, сообщает «Советский спорт».

«Несколько лет назад показывал Роберту Де Ниро боксерскую хореографию «разъяренный бык против итальянского жеребца»? На кого бы ты поставил? ( …Рокки с одной стороны )», — говорится в сообщении.

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Напомним, в 2013 году на экранах вышел фильм «Забойный реванш», где артисты исполнили главные роли. В картина рассказывается история двух бывших боксеров, которые решили спустя 30 лет вернуться на ринг ради одного финального матча, который должен будет уладить их спор, а также поправить финансовые дела.

Ранее ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о победе боксера Флойда Мейвезера-младшего над Теншином Насукавой.

Также недавно стало известно, что Мейвезер не намерен возвращаться в бокс.