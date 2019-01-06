Устюгов выиграл серебро «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски». Россиянин Сергей Устюгов, который выигрывал лыжную многодневку в 2017 году, завоевал серебро. Россиянин во время гонки смог отыграть у Клебо более минуты. Бронза у норвежца Симена Хегстада Крюгера.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 32.51,3
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 16,7.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +48,8.
5. Александр Большунов (Россия) — +1.26,6.
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.37,1
8. Денис Спицов (Россия) — +2.05,9.
10. Андрей Ларьков (Россия) — +2.34,6
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования.
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