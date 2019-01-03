Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодежного ЧМ по хоккею

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Сборная Канады проиграла команде Финляндии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и покинула турнир, сообщает ТАСС.

Первый период прошел без голов, однако вратарь «кленовых листьев» Майкл Дипьетро несколько раз спас свою команду. В начале второй 20-минутки счет открыл защитник сборной Канады Иэн Митчелл, которому удалось переиграть кистевым броском голкипера финнов Укко-Пекку Луукконена.

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«Суоми» сравняли счет на последней минуте основного времени, когда сняли вратаря и начали играть в шесть полевых. Отличился Алекси Хепониеми.

В овертайме канадцы имели шансы одержать победу, но капитан команды Макс Комтуа не реализовал буллит. Спустя три минуты Тони Утунен забросил решающую шайбу и вывел финнов в полуфинал.

«Кленовые листья» впервые остались без медалей домашнего МЧМ. Ранее во всех 13 розыгрышах турнира, которые проходили на территории Канады, местная сборная поднималась на пьедестал.

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала

Канада — Финляндия — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) ОТ

1:0 — Митчелл (Хейтон, Фрост), 21:30;

1:1 — Хепониеми (Толванен, Вааканайнен), 59:13 (5x6);

1:2 — Утунен (Талвитие, Хепониеми), 66:17 (3x3).

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал решение не участвовать в Матче звезд НХЛ.