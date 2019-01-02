Семья Шумахера выступила с заявлением

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Семья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера выступила с официальным заявлением, сообщает «Советский спорт».

Это произошло накануне юбилея известного в прошлом немецкого гонщика. 3 января, Шумахеру исполнится 50 лет.

В 2013 году гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах.

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«Вы можете быть уверены, что Михаэль находится в самых надежных руках. Мы сделаем все возможное, что помочь ему. Поймите, пожалуйста, что мы стараемся сохранить конфиденциальность в вопросе здоровья Михаэля в его же интересах. Большое спасибо, за ваши добрые слова. Желаем всем вам счастливого 2019 года», — написала жена Михаэля Коринна на странице гонщика в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион «Формулы-1» скучает по соперничеству с Шумахером.