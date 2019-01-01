Бывший игрок сборной Франции раскритиковал Погба

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Бывший игрок сборной Франции и «Челси» Клод Макелеле раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, передает «Советский спорт».

Французу не нравится манера Погба праздновать голы в ворота соперника, когда «Манчестер Юнайтед» выигрывает с крупным счетом. Он отмечает голы танцами.

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«Лично мне кажется, что он порой просто не уважает соперников. Хочется ему сказать: «Слушай, делай это (танцуй) в раздевалке, а не сейчас. Это разочаровывает. Ты выигрываешь со счетом 4:0 и танцуешь передо мной», — приводит слова Макелеле ESPN.

Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» благодаря дублю Погба.