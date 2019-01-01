Два игрока ЦСКА включены в топ-50 талантов европейского футбола
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) включил двух игроков московского ЦСКА в топ-50 талантов европейского футбола, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы организации, в список вошли полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов.
«Уроженец Кыргызстана стал в 16 лет и 8 месяцев самым юным дебютантом в истории «Рубина». Этой осенью он уже играл в основном составе ЦСКА в Лиге чемпионов, а совсем недавно был назван лучшим молодым футболистом России 2018 года», — такими словами описывают Ахметова.
«Воспитанник ЦСКА дебютировал за основную команду два года назад, но лишь в этом сезоне стал основным форвардом армейцев. Осенью Чалов забил два мяча в Лиге чемпионов, а на зимнюю паузу ушел в качестве лучшего бомбардира чемпионата России», — а вот так описывают Чалова.