Тренер сборной России назвал победу над Канадой подарком стране

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Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился эмоциями от победы над командой Канады в рамках молодежного чемпионата мира, передает «Советский спорт».

Матч состоялся в новогоднюю ночь и закончился со счетом 2:1 в пользу россиян.

«Хочу поздравить всю страну с Новым годом. Постарались сыграть достойно и это получилось — сделали подарок стране. Ребята просил привет всем родным, близким. Собираемся играть в том же стиле, с полной самоотдачей.

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Идеальная игра? Я бы не сказал. В каждой игре были отдельные ошибки. Самое главное — команда, чувствуется команда у нас. А с победами она еще больше объединяется.

Готовились в спокойном режиме, конечно, ажиотаж определенный был, но мы разобрали соперника, подсказали, как играть против него. Отрезками это получалось, отсюда и положительный результат. У нас вчера была непростая игра, а канадцы отдыхали, поэтому были опасения по поводу третьего периода, но вышли достойно из этой ситуации», — поделился специалист.

Ранее Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией.