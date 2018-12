Овечкин заставил фанатку рыдать на предматчевой разминке

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин совершил поступок, который заставил одну из болельщиц рыдать, сообщает «Советский спорт».

Во время разминки перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз» форвард подарил фанатке шайбу, перекинув ее через заградительное стекло.

Девушка пришла на тренировку с баннером, на котором была написана просьба подарить шайбу, так как ей исполнилось 28 декабря 18 лет.

Россиянин увидел плакат болельщицы, и вручил заветный снаряд. Девушка заплакала от счастья, а ее отец крикнул вслед Овечкину, что он лучший.

It really doesn't get any better than this. Well done, @ovi8 #AuthenticFan pic.twitter.com/TWnI5XqNw9