В Норвегии скончалась 17-летняя прыгунья на лыжах с трамплина

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В Норвегии умерла 17-летняя прыгунья на лыжах с трамплина Тэя Софи Клевен. О причинах смерти спортсменки станет известно позднее, передает «Советский спорт».

Генеральный менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Клас Бреде Братен заявил, что мысли всех сотрудников национальной команды в данный момент связаны с семьей спортсменки. По его мнению, у Клевен были серьезные перспективы для достижения больших высот в спорте. Он считает, что норвежка могла стать прыгуном международного уровня.

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«Наши мысли в первую очередь с её семьёй. Были выделены дополнительные ресурсы, чтобы помочь команде в этот тяжёлый момент. Мы никогда не забудем Тэю. Она участвовала в нашем «Проекте-2022» (проект по подготовке спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года) и имела великолепные перспективы в прыжках с трамплина. У Теи были все предпосылки для того, чтобы стать прыгуном международного уровня, и её участие в этапе Кубка мира свидетельствует о том, насколько мы верили в прыгунью», — сказал менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Клас Бреде Братен в интервью Dagbladet.

Дебют Клевен на взрослых соревнованиях состоялся в 2016 году. Тогда она выиграла свой первый старт Континентального кубка. В 2017 году норвежка заняла четвертое место на чемпионате мира среди юниоров в командных соревнованиях.

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