Хавбек сборной Португалии: Модрич не может превзойти Роналду
Полузащитник сборной Португалии Нани прокомментировал результаты премии «Золотой мяч» 2018 года, передает «Советский спорт».
Футболист считает, что хавбек хорватской команды Лука Модрич не должен был находиться даже в тройке лидером.
«Я считаю, что Модрича не должно быть даже в топ-3. На своей позиции он один из лучших. Но он не может выигрывать «Золотой мяч» и обгонять Роналду, Месси, Неймара и других. Победителем должен был стать Роналду. Лучшие игроки мира дают результат. Это Роналду и делает», — цитирует Нани UOL Esporte.
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Напомним, что именно хорватский игрок выиграл титул.
Ранее нападающему мадридскому «Реалу» Гарету Бэйлу вручили приз лучшему игроку клубного чемпионата мира.