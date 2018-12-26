Хавбек сборной Португалии: Модрич не может превзойти Роналду

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Полузащитник сборной Португалии Нани прокомментировал результаты премии «Золотой мяч» 2018 года, передает «Советский спорт».

Футболист считает, что хавбек хорватской команды Лука Модрич не должен был находиться даже в тройке лидером.

«Я считаю, что Модрича не должно быть даже в топ-3. На своей позиции он один из лучших. Но он не может выигрывать «Золотой мяч» и обгонять Роналду, Месси, Неймара и других. Победителем должен был стать Роналду. Лучшие игроки мира дают результат. Это Роналду и делает», — цитирует Нани UOL Esporte.

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Напомним, что именно хорватский игрок выиграл титул.

Ранее нападающему мадридскому «Реалу» Гарету Бэйлу вручили приз лучшему игроку клубного чемпионата мира.