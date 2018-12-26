«Манчестер Юнайтед» победил во втором матче подряд после ухода Моуринью

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу местной команды.

Победу «красным дьяволам» принес дубль Поля Погба и гол Неманьи Матича. В составе гостей единственный мяч на свой счет записал Матиас Занка Йоргенсен.

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Ранее сообщалось, что сэр Алекс Фергюсон вернется к работе с «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Чемпионат Англии. 19-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Хаддерсфилд Таун» (Хаддерсфилд) — 3:1

Голы: 1:0 — Матич, 28; 2:0 — Погба, 64; 3:0 — Погба, 78; 3:1 — Йоргенсен, 88