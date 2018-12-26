СМИ: Каррера может возглавить «Оренбург»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», утверждает «Чемпионат».
26 декабря стало известно, что спортивным директором клуба может стать давний знакомый Карреры, агент Марко Трабукки. В случае назначения на пост итальянец будет зарабатывать €1 миллион в год.
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Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России
«Оренбург» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги десятое место. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут с тульским «Арсеналом» в феврале 2019 года в рамках Олимп — Кубка России.
Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» интересен «Крыльям Советов».