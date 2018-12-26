СМИ: Каррера может возглавить «Оренбург»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», утверждает «Чемпионат».

26 декабря стало известно, что спортивным директором клуба может стать давний знакомый Карреры, агент Марко Трабукки. В случае назначения на пост итальянец будет зарабатывать €1 миллион в год.

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Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России

«Оренбург» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги десятое место. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут с тульским «Арсеналом» в феврале 2019 года в рамках Олимп — Кубка России.

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» интересен «Крыльям Советов».