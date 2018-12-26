Костин выбран капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира

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Нападающий молодежной сборной России по хоккею Клим Костин выбран капитаном команды на стартующем в Канаде чемпионате мира, передает ТАСС.

19-летний уроженец Пензы признался, что город оказанным доверием.

«Быть капитаном для меня большая честь, я очень горд, что парни и главный тренер доверили мне эту роль, я постараюсь не подвести их. Мы все понимаем, сколько болельщиков будут не спать ночами и поддерживать команду. Приложим все усилия, чтобы всех порадовать», — сказал Костин в интервью пресс-службе Федерации хоккея России.

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Костин играет за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сан-Антонио». На его счету 11 (5+6) очков в 28 матчах нынешнего сезона.

Ранее сборная России огласила заявку на молодежный чемпионат мира.