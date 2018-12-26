Хавбек «Арсенала» назвал Кононова идеальным тренером для «Спартака»

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Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал тренерскую работу наставника красно-белых Олега Конова, передает ТАСС.

Хавбек рассказал о том времени, когда специалист руководил «канонирами».

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«Кононов взял меня в тульский «Арсенал», поверил в меня и открыл российскому футболу. Кроме футбола ему ничего неинтересно, его философия подходит «Спартаку». Он очень любит атакующую игру, не любит сидеть в обороне. Он идеальный тренер для «Спартака». Вернуться в «Спартак» я собираюсь после того, как закончится контракт с «Арсеналом», а он рассчитан до конца нынешнего сезона. Но это вопрос к клубам — и к «Арсеналу», и к «Спартаку», от них зависит, где я буду. От меня — только то, как я буду играть и проявлять себя», — поделился мнением Бакаев.

Напомним, что Кононов возглавил красно-белых 12 ноября 2018 года.

Ранее «Спартак» заинтересовался 22-летним нападающим софийского ЦСКА Кириллом Десподовым.