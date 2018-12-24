Медведева резко ответила на предложение сменить гражданство

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Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на один из комментариев в своем инстаграме, передает «Советский спорт».

Один из пользователей предложил спортсменке выступать за другую сборную: «Может, ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде и гражданство можно поменять? Ничего страшного в этом не вижу». На что Медведева ответила: «А может быть, вам оставить при себе свое мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу».

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С весны 2018 года серебряный призер Олимпийских игр 2018 года живет и тренируется в канадском Торонто. На недавнем чемпионате России в Саранске Медведева заняла седьмое место и не попала в состав российской сборной на январский чемпионат Европы в Минске.

Ранее российская фигуристка пожаловалась на оскорбления болельщиков.