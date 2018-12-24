Борис Ротенберг не собирается завершать карьеру футболиста
Московский «Локомотив» опроверг информацию, что защитник команды Борис Ротенберг принял решение завершить карьеру игрока, сообщает «Чемпионат».
Как пояснили в пресс-службе «железнодорожников», футболиста ждут на зимнем сборе команды в Катаре.
«Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждем, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», — сказали в «Локомотиве».
Действующее соглашение Ротенберга с клубом рассчитано до 30 июня 2019 года.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник провел на поле девять минут. Также в 2018 году футболист дебютировал в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» приобретут пять-шесть футболистов.