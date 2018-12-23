Глава СБР объяснил неудачное выступление Логинова в масс-старте

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что соперничество с лидером общего зачета Кубка мира норвежцем Йоханнесом Бй помешало россиянину Александру Логинову удачно выступить в масс-старте на этапе в чешском Нове-Место, передает ТАСС.

Логинов показал 15-й результат, допустив шесть промахов.

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«У Логинова сказалось какое-то внутреннее напряжение, надо проговорить с Александром, понять, о чем он мыслил. Мне кажется, здесь было большое желание бороться, дать бой Йоханнесу Бё, что помешало ему сегодня. Что касается его шести промахов, то вы видели, как Мартен Фуркад на двух рубежах допустил четыре промаха, а на следующих четырех рубежах ни разу не ошибся. Мы уверены, что на следующем старте у Логинова будет все отлично», — сказал Драчев.

Россиянин занимает второе место в зачете Кубка мира, уступая Бё 116 очков.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России проведет переговоры с Шипулиным.