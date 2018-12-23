Тарасова: не надо считать Загитову машиной

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу выступления российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате России, передает «Советский спорт».

Наставница поделилась мнением относительно пятого места победительницы Олимпиады 2018 года.

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«Загитову я не виню. Эти девочки живые, они не машины, что-то разладилось. В другой раз Алина откатала бы легко, она обладает всем – прыжком, красотой, координацией, скоростью вращения. Посмотрите, сколько соревнований она уже выиграла», — сказала специалист в эфире «Первого канала».

Тарасова также отметила, что причинами неудовлетворительного выступления фигуристки могут являться акклиматизация и усталость.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова гарантировали себе участие в чемпионате Европы.