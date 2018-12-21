«Ростов» продлил контракт с талантливым защитником

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» подписал новый контракт с 21-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, сообщает Sport24.

По данным источника, соглашение было подписано еще летом 2018 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Скопинцев выступает за «Ростов» с 2016 года. На его счету один гол и четыре передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах. До ростовчан футболист выступал за молодежные команды московского «Динамо», петербургского «Зенита», немецкого «РБ Лейпциг». На взрослом уровне Скопинцев играл за австрийский «Лиферинг» и калининградскую «Балтику».

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В голосовании за лучшего игрока РПЛ 2018 года Скопинцев занял третье место, уступив полузащитникам московского ЦСКА Ильзату Ахметову и Ивану Облякову.

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