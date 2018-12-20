В Чечне нашли двойника Нурмагомедова

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18-летний житель Чечни Азиз Нуриев обрел популярность из-за внешней схожести с бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым.

Сейчас на инстаграм двойника спортсмена подписано более 13 тысяч человек. Как сообщает kp.ru, Азиз обнаружил сходство с Хабибом после стрижки. Недавно молодой человек удалил из аккаунта все старые фотографии. Теперь он мечтает встретиться со своим известным двойником. Примечательно, что Нуриев приходится родственником Нурмагомедову.

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Хабиб Нурмагомедов за профессиональную карьеру в MMA одержал 27 побед в 27 боях.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов завершит карьеру через три-четыре боя.