Овечкин подрался в матче с «Питтсбургом»

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду играет с «Питтсбург Пингвинз» (идет второй период, пока счет — 1:0 в пользу хозяев), сообщает «Советский спорт».

Капитан и российский нападающий хозяев Александр Овечкин по ходу матча успел подраться c защитником гостей Крисом Летангом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили на две минуты.

Реклама

Ранее Овечкина признали лучшим хоккеистом минувшей игровой недели. В трех последних матчах россиянин забил семь голов, оформив два хет-трика подряд.

Кроме того, результативная серия форварда уже насчитывает 14 матчей (это личный рекорд форварда).

Также Овечкин рассказывал о своем походе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Now Ovechkin is getting into the mix! I don't think these 2 teams like each other.



Stream #CapsPens live: https://t.co/Wn6LWyeTGx pic.twitter.com/N0kbZKU63l