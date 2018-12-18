Плющенко посоветовал Сотниковой заканчивать со спортом

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко дал совет российской фигуристке-одиночнице Аделине Сотниковой, передает ТАСС.

22-летняя Сотникова ни разу не вышла на лед в официальных соревнованиях за последние два года. По мнению Плющенко, Аделине пора заканчивать с профессиональной карьерой фигуристки.

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«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу», — заявил Плющенко.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин ответил Плющенко на его издевки.