«Спартак» объявил о подписании бразильского защитника

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Московский «Спартак» объявил о подписании защитника бразильского «Флуминенсе» Айртона Лукаса, сообщает ТАСС.

Как передает официальны сайт красно-белых, игрок подписал со «Спартаком» долгосрочное соглашение, однако подробности сделки не уточняются.

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Защитник является воспитанником академии «Флуминенсе». В основной команде Лукас дебютировал в 2018 году. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 49 матчах, в которых отдал одну передачу.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» могут арендовать двух игроков «Спартака».