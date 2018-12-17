«Спартак» объявил о подписании бразильского защитника
Московский «Спартак» объявил о подписании защитника бразильского «Флуминенсе» Айртона Лукаса, сообщает ТАСС.
Как передает официальны сайт красно-белых, игрок подписал со «Спартаком» долгосрочное соглашение, однако подробности сделки не уточняются.
Реклама
Защитник является воспитанником академии «Флуминенсе». В основной команде Лукас дебютировал в 2018 году. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 49 матчах, в которых отдал одну передачу.
Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» могут арендовать двух игроков «Спартака».