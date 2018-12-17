В Швейцарии огласили все пары соперников 1/16 финала Лиги Европы
Стали известны все пары соперников на 1/16 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Жеребьевка состоялась 17 декабря в швейцарском Ньоне. По ее итогам определены следующие противники:
«Виктория» (Чехия) — «Динамо Загреб» (Хорватия);
«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия);
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«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия);
«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия);
«Краснодар» (Россия) — «Байер» (Германия);
«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия);
«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия);
«Шахтер» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия);
«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания);
«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания);
«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо Киев» (Украина);
«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания);
«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия);
«Спортинг» (Португалия) — «Вильярреал» (Испания);
БАТЭ (Белоруссия) — «Арсенал» (Англия);
«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия).
Первые встречи состоятся 12 и 14 февраля, ответные — 20 и 21 февраля.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Ранее исполнявший обязанности главного тренера «Фенербахче» Эрвин Куман был отправлен в отставку.