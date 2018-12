На талисман клуба НХЛ напали во время матча

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс» произошел тревожный инцидент вне льда, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Chicago SunTimes, на талисмана клуба, которого зовут Томми Хоук, было совершено нападение со стороны одного из зрителей на трибуне. Маскот «Блэкхоукс» не растерялся и эффектным борцовским приемом перевел обидчика в лежачее положение.

Полиция Чикаго зафиксировала эпизод и собирает данные.

Blackhawks mascot Tommy Hawk was attacked at the United Center by a fan, @madkenney reports. https://t.co/SxfFKvmeXd pic.twitter.com/ljlYDrmb4T