Тренер сборной России по хоккею подвел итог Кубка Первого канала

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Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итог выступления национальной команды на Кубке Первого канала, передает «Советский спорт».

В заключительном матче Россия разгромила Финляндию со счетом 5:0.

«Наверное, ребята и тренеры запомнят этот матч на всю жизнь, прекрасные ощущения, но мы, тренеры, старались на работе концентрироваться. А так — просто фантастика. И организаторская работа, и вообще все. Каждый нормальный человек хочет играть при стольких зрителях.

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С футболом не надо сравнивать. Хотели сегодня покататься утром, но вчера только в два ночи легли спать и не поехали. Мы сразу в бой, поэтому первый период был средненьким. Надо было ко льду привыкнуть», — заявил тренер.

Ранее сообщалось, что матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости.