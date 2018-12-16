Помощник Черчесова прокомментировал ситуацию с Чаловым

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Тренер сборной России Мирослав Ромащенко объяснил, почему в национальную команду не вызывается форвард московского ЦСКА Федоре Чалове, сообщает «Чемпионат».

20-летний нападающий с девятью мячами возглавляет список бомбардиров Российской премьер-лиги.

«Если анализировать Лигу чемпионов, у него до ноябрьского сбора было маловато сохраненных мячей. Мы ведь не можем атаковать по 65-75 процентов времени. Важно уметь играть на команду. Пока из-под него часто выскакивают соперники, теряются возможности выхода в атаку. Нужно время. Но Чалов уже заслуживает внимания. То, что он в таком возрасте забивает, — просто здорово! А в сборной пусть сначала обживется. Все будет. Пока в матчах за клуб я вижу, что Федька — прежде всего игрок штрафной, наконечник. Он может сыграть эффективно именно в этой зоне. Отлично ориентируется в ней, даже при большой скученности игроков, принимает правильные решения. Еще может отдать обостряющую передачу с более дальней дистанции, если есть пространство. А вот что касается остального, то нужно работать», — сказал Ромащенко.

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Чалов дважды вызывался в сборную России, но до сих пор не сыграл ни одного матча.

Ранее помощник Черчесова назвал системообразующего игрока сборной.