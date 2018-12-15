Чемпионка мира не верит в симуляцию болезни Туктамышевой

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Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о ситуации вокруг российской фигуристки-одиночницы Елизавете Туктамышевой, передает «СЭ».

12 декабря Туктамышева попала в больницу с подозрением на воспаление легких, однако в сети активно начала обсуждаться версия того, что спортсменка может симулировать.

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«Понимаете, люди не все добрые, поэтому, когда человек заболел надо какую-то гадость сказать, вместо того, чтобы поддержать. У Лизы действительно серьезная болезнь и не хотелось бы, чтобы наши лучшие спортсмены страдали, и это сказывалось на их катании. Лиза – боец и на нее не надо грешить», — заявила Бутырская.

Ранее сообщалось, что тренер Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал слухи о симуляции болезни.