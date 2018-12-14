Биатлониста Логинова призвали уйти из спорта
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон считает, что россиянину Александру Логинову нужно завершить спортивную карьеру из-за употребления запрещенного препарата эритропоэтина, сообщает ТАСС.
С ноября 2014 по ноябрь 2016 года Логинов отбывал дисквалификацию за применение допинга.
«Логинов уже был дисквалифицирован раньше, и я считаю, что если ты употреблял эритропоэтин, то тебе нечего делать в спорте. Пожму ли я ему руку на пьедестале? Да, я спортсмен, так что пожму ему руку, и я надеюсь, что Международный союз биатлонистов и ответственные за дело службы сделают правильные выводы в этом деле», — сказал Самуэльссон.
12 декабря Логинов попал под подозрения полиции в связи с возможным употреблением российской сборной допинга на чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.
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