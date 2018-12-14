«Спартак» договорился по трансферу бразильца

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Московский «Спартак» согласовал с бразильским «Флуминенсе» трансфер молодого защитника Айртона Лукаса, утверждает «Чемпионат».

Ожидаемая сумма трансфера — около €7 миллионов, но «Флуминенсе» принадлежит лишь 50 % прав на игрока. Лукас может стать 152-м бразильцем в истории чемпионатов России.

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По данным источника, «Спартак» также мог приобрести футболиста «Ростова» Дмитрия Скопинцева.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии 21-летний Айртон Лукас провел 28 матчей. Всего на его счету 58 игр за «трехцветных», а также три встречи за юношескую сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что Аршавин может вернуться в «Зенит».