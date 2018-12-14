Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой матча против «Торонто»

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Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает «Советский спорт».

В игре, которая закончилась со счетом 4:1 в пользу «Тампы», Василевский отразил 48 из 49 бросков по воротам.

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Второй звездой стал форвард «Тампы» Энтони Чирелли, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку лучших российский нападающий «молний» Никита Кучеров, в активе которого, как и у Чирелли, 2 (1+1) очка.

Ранее сообщалось, что благодаря 48 сейвам Василевского «Тампа» обыграла «Торонто».