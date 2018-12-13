В Госдуме опровергли информацию о нарушении биатлонистами антидопинговых правил

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал скандал с российскими биатлонистами, передает RT.

Спортсмен утверждает, что в адрес россиян были выдвинуты обвинения не в употреблении допинга, а в нарушении законов.

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«Действительно были… уведомления от полиции Австрии, но не в нарушении антидопинговых правил, я так понял, а в нарушении законодательства Австрии. Потому что к этим спортсменам нет претензий ни от РУСАДА, ни от WADA, они продолжают выступать на Кубке мира. Владимир Драчев вылетает туда завтра утром, уже задействовано российское посольство в Австрии, адвокаты, уже на месте он будет разбираться в этой ситуации. Конечно, случай очень неприятный, будем бороться за наших ребят. Думаю, завтра уже станет более определенно и ясно», — сказал Чепиков.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее посольство России в Австрии обратилось к адвокатам из-за обвинений российских биатлонистов.