Олимпийский чемпион рассказал о связи политики с действиями полиции Австрии

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Олимпийский чемпион Анатолий Алябьев заявил, что действия австрийской полиции по отношению к российским биатлонистам может быть связано с политикой.

«Эта ситуация может быть связана с политикой, с общим напряжением в мире. Опять вводятся различные санкции — и в спорте тоже. Что-то непонятное происходит... В отношении нас всегда так: сделаешь на копейку, а раздуют на рубль. Странно, что столько было разных проверок на допинг, отстраняли Союз биатлонистов России (СБР), а все равно происходят такие события. Я даже немного шокирован», — цитирует Алябьева RT.

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12 декабря сотрудники австрийской полиции прибыли в расположение сборной России и сообщили о расследовании дела о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене в отношении биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Алексея Волкова и Иринй Старых, а также бывшего главного тренера национальной команды Александра Касперовича, врачей и массажистов.

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