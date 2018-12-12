Бюджет ОКР на четыре года составил почти десять миллиардов рублей

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Стало известно, сколько составит бюджет Олимпийского комитета России (ОКР) до 2022 года, сообщает ТАСС.

Информацией поделился глава организации Станислав Поздняков на Олимпийском собрании.

Бюджет на 4 года составил 9,9 млрд рублей.

«Порядка 60% будет потрачено на финансирование мероприятий, 24% — это административно-хозяйственная часть, в том числе ремонт на этажах ОКР, 13% - налоговые обязательства, 3% с небольшим — в качестве резерва. В целом — 9,9 миллиарда рублей», — подчеркнул Поздняков.

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Сумма была утверждена бюро исполкома в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу ОКР на решение суда об отказе в признании на территории России вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова 24 декабря.