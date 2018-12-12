Бюджет ОКР на четыре года составил почти десять миллиардов рублей
Стало известно, сколько составит бюджет Олимпийского комитета России (ОКР) до 2022 года, сообщает ТАСС.
Информацией поделился глава организации Станислав Поздняков на Олимпийском собрании.
Бюджет на 4 года составил 9,9 млрд рублей.
«Порядка 60% будет потрачено на финансирование мероприятий, 24% — это административно-хозяйственная часть, в том числе ремонт на этажах ОКР, 13% - налоговые обязательства, 3% с небольшим — в качестве резерва. В целом — 9,9 миллиарда рублей», — подчеркнул Поздняков.
Сумма была утверждена бюро исполкома в ноябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу ОКР на решение суда об отказе в признании на территории России вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова 24 декабря.