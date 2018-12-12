Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы лиги, форвард получил титул за оформленный хет-трик в матче с «Детройт Ред Уингз», который прошел 12 декабря.

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Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 6:2.

Второй звездой дня был признан игрок «Бостона» Брэд Маршанд, а третьем — хоккеист «Вашингтона» Никлас Бекстрем.

Хет-трик Овечкина стал 21-м в его карьере. А игра с «Детройтом» — 126-й, в которой он отметился двумя и более голами. По этому показателю россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обогнав канадского хоккеиста Дино Сисарелли (125 матчей).

Ранее «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.