ЦСКА готов к любому исходу в матче с «Реалом»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, чего ждет от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала», передает газета «Известия».
Матч состоится 12 декабря. Первый матч против «Реала» ЦСКА сенсационно выиграл со счетом 1:0.
«Честно говоря, мы стараемся не думать о параллельной игре. Нам хочется поскорее выйти на поле в матче с «Реалом». Очень хотим, чтобы итоговый результат был положительным, но мы готовы к любом исходу», — заявил Чалов.