ЦСКА готов к любому исходу в матче с «Реалом»

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, чего ждет от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала», передает газета «Известия».

Матч состоится 12 декабря. Первый матч против «Реала» ЦСКА сенсационно выиграл со счетом 1:0.

«Честно говоря, мы стараемся не думать о параллельной игре. Нам хочется поскорее выйти на поле в матче с «Реалом». Очень хотим, чтобы итоговый результат был положительным, но мы готовы к любом исходу», — заявил Чалов.

Ранее хавбек ЦСКА призвал команду взбодриться.