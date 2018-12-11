Российский футбольный клуб предложил Бузовой грузовик

Российский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) КАМАЗ подарит телеведущей и певице Ольге Бузовой грузовик, если та согласится стать спонсором команды, сообщает «Советский спорт».

Бузовой предложен белый «КАМАЗ-5490», обернутый голубым бантом.

«По итогам нескольких месяцев обсуждения мы пришли к выводу, что вы бы могли стать спонсором нашего футбольного клуба. КАМАЗ из Набережных Челнов — клуб с большой историей, развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков. Вместе с вами мы бы могли добиться больших успехов, и наш клуб может стать одним из грандов российского футбола», — заявили в клубе.

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Бузова была замужем за полузащитником московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, также она выражала желание возглавить сборную России по футболу.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка просит за рекламу больше Бузовой.