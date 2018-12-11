Российская фигуристка просит за рекламу больше Бузовой

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Агент российской фигуристки Евгении Медведевой рассказала о расценках на рекламу в инстаграме спортсменки, информирует StarHit.

По словам Левана Матуа, рекламный пост в социальной сети серебряного призера Олимпиады-2018 обойдется дороже, чем аналогичная запись в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Это сделано, чтобы исключить рекламу сомнительных брендов.

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«Рекламный пост у Жени стоит очень дорого. Дороже, чем у многих звезд шоу-бизнеса и известных блогеров. Дороже, чем Ольги Бузовой. У нее инстаграм — это клад брендов, абсолютная коммерция. Мы, конечно, себе такого позволить не можем, и поэтому удерживаем такую расценку», — сказал Матуа.

Кроме серебра Игр-2018 в активе 19-летней Медведевой 13 индивидуальных побед на крупных соревнованиях на взрослом уровне.

Ранее сообщалось, что фанаты желают смерти экс-фигуристке Слуцкой и ее детям.