Глушакова хотят проверить на психическое здоровье

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Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, подтвердил, что футболиста подал в суд на свою супругу из-за размера алиментов и снял с ее счета 300 млн рублей.

«Каждый месяц Глушаков рыдает крокодиловыми слезами, когда ему приходится платить алименты своим детям. Он надеялся, что жена ему будет платить. А тут видите, как обернулось. Каждый раз он попадает не просто в глупые ситуации, а опасные для самого себя.

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Да, я действительно хочу провести психиатрическую экспертизу Дениса. Ну, а почему нет? Зачем исключать возможность, что он мог в связи с какими-то переживаниями делать определенные вещи. Это не означает, что он психически опасен. У него сложный период. Болельщики его, мягко говоря, не любят. В бане поймали с любовницей. И в Миллерово ему не удалось развестись с женой и детей забрать. У него череда неудач. Может у него действительно, подорвались нервы?»— цитирует Жорина «Спорт-Экспресс».

Ранее адвокат высказался об ответном иске футболиста.