Жена Мамаева раскрыла подробности измены мужа

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Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала подробности измены мужа с 27-летней девушкой Александрой, проживающей в Вильнюсе.

«Из-за нее все началось. Она приехала в Москву по его вызову, как она обычно это делает. Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он ее любит», — сказала Мамаева в интервью «НТВ».

Ранее сообщалось, что жена Мамаева наняла специалиста по разделу имущества.