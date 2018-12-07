Фуркад может завершить карьеру в 2020 году
Французский биатлонист Мартен Фуркад намерен выступать до чемпионата мира — 2020 года в итальянском Антхольце, сообщает «Советский спорт».
30-летний спортсмен занимает второе место по числу побед на этапах Кубка мира, уступая лишь норвежцу Оле Эйнару Бьорндалену.
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«До чемпионата мира — 2020 в Антхольце я точно буду выступать. Принимать решение о продолжении карьеры буду после него. Если у меня будет та же страсть к биатлону, то продолжу выступать до Олимпиады-2022 в Пекине», — сказал Фуркад.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке.