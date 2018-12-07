Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов
Еще два матча 17-го тура чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране, сообщает «Советский спорт».
Матчи «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант», которые должны были состояться 8 декабря, были перенесены по требованию французских властей.
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До этого были перенесены четыре матча французского чемпионата: : «ПСЖ» — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель».
Даты проведения игр будут определены позднее.
Это происходит из-за того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.
Ранее сообщалось, что четвертый матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов в стране.