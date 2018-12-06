Игрок «Краснодара» не стал оправдываться за ничью в матче с «Ростовом»

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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался относительно матча с «Ростовом» в рамках 1/4 финала Олимп — Кубка России, передает «РИА Новости».

Хавбек поделился впечатлениями от игры.

«Никакая команда не хочет проигрывать. Конечно, нам хотелось бы создать задел перед ответной игрой в Ростове. Обидно, что на своем поле пропустили два мяча. Теперь нам придется начинать все с нуля в гостях. Я не думаю, что результат связан с плотным графиком. Мы давно играем в нем. Оправдываться им точно нельзя. Впереди у нас два матча в этом календарном году. Мы бросим все силы, чтобы победить в них», — отметил Газинский.

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Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Ответный матч клубов состоится 23 февраля 2019 года.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал матч клуба с казанским «Рубином» в рамках 1/4 финала Олимп — Кубка России.