Игрок «Краснодара» не стал оправдываться за ничью в матче с «Ростовом»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался относительно матча с «Ростовом» в рамках 1/4 финала Олимп — Кубка России, передает «РИА Новости».
Хавбек поделился впечатлениями от игры.
«Никакая команда не хочет проигрывать. Конечно, нам хотелось бы создать задел перед ответной игрой в Ростове. Обидно, что на своем поле пропустили два мяча. Теперь нам придется начинать все с нуля в гостях. Я не думаю, что результат связан с плотным графиком. Мы давно играем в нем. Оправдываться им точно нельзя. Впереди у нас два матча в этом календарном году. Мы бросим все силы, чтобы победить в них», — отметил Газинский.
Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Ответный матч клубов состоится 23 февраля 2019 года.
Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал матч клуба с казанским «Рубином» в рамках 1/4 финала Олимп — Кубка России.