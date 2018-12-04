В Госдуме возмутились отношением ИААФ к ВФЛА

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что поведение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по отношению к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) возмутительно, передает ТАСС.

ИААФ не восстановила в правах российскую организацию из-за невыполнения двух пунктов дорожной карты: погашения долга перед ИААФ и допуск в московскому лабораторию экспертов.

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«Федерация с лабораторией ничего не может сделать, это компетенция следственных органов России и Минспорта. Мы надеемся, что в процессе восстановления Российского антидопингового агентства все идет поступательно.

Что касается финансов, то, конечно, это возмутительно. Это такой своеобразный способ отъема денег у нашего спорта, тоже самое мы видим и в Международном паралимпийском комитете, который регулярно выставляет счета Паралимпийскому комитету России», — сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что ИААФ не требует признать доклад Макларена для восстановления ВФЛА.