Голодец оценила шансы сборной России на выход в финальную часть Евро-2020

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Вице-премьер России Ольга Голодец поделилась мнением о прошедшей жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.

Национальная сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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«Попадание в эту группу дает хорошие стартовые возможности для нашей команды. Мы верим в нашу сборную и надеемся, что игроки приложат все усилия, чтобы успешно отобраться на Евро», — сказала Голодец.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в РФС высказались об итогах жеребьевки квалификации Евро-2020.