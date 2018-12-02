Боец UFC Волков впечатлен силой Дзюбы

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков поделился эмоциями после совместной тренировки с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой, передает «СЭ».

Волков отметил, что капитан сборной России по футболу хорошо себя проявил на занятии.

«Это была идея «Зенита» и представительства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Почему именно Дзюба? Потому что Артем в принципе интересуется ММА, является футболистом , который борется на поле, вступает в единоборства, у него такой имидж.

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Все прошло отлично, он себя проявил наилучшим образом, насколько себя может проявить футболист в ММА. Он действительно очень сильный, я был впечатлен», — отметил боец.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о сотрудничестве с UFC.