Защитник «Краснодара» всего дважды в жизни видел в снег

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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал о том, как проходит адаптация в России, передает «Светский спорт».

После 5-го тура группового этапа Лиги Европы он рассказал о том, как относится к холоду, отвечая на вопрос о Юрии Газинском, который играл с коротким рукавом.

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«Он играет в сборной России, он знает, какая тут погода. До того, как я приехал в Россию, слышал, что здесь очень холодно. В Москве, Питере, Сибири. В Краснодаре погода отличается от того, что я слышал раньше. Я два раза в своей жизни видел снег – вчера и сегодня», — заявил защитник.

Рамирес также поделился, как проходят успехи с изучением русского языка.

«Да, я учу его каждый день. Сейчас я могу чуть-чуть говорить по-русски. Думаю, это очень важно, потому что в России немного людей говорит по-английски», — добавил он.

Ранее сообщалось, что тренер «Краснодара» считает каждый матч финалом.