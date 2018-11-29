«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года
Английский «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с голкипером Давидом де Хеа, сообщает «Советский спорт».
Договор вратаря подходил к концу летом 2019 года, однако руководство команды заявило о его продлении до 2020 года.
По информации Goal, на данный момент идут переговоры по поводу нового долгосрочного соглашения. Прийти к общему решению «красные дьяволы» и испанский футболист сейчас не могут, так как де Хеа настаивает на окладе в размере £350 тыс в неделю. Подобная зарплата сделает его самым высокооплачиваемым игроком в стане «Манчестер Юнайтед».
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По условиям действующего контракта вратарь получает £200 тыс в неделю.
Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в чемпионат Испании.