Стал известен следующий соперник непобедимой россиянки в UFC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александра Албу выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Анахайме, сообщает «Советский спорт».

Как заявлено в официальном твиттер-аккаунте UFC Russia, соперницей россиянки станет представительница США Эмили Уитмайр.

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28-летняя Албу в смешанных единоборствах одержала семь побед и не потерпела ни одного поражения. Свой последний поединок она провела в июле 2017 года, решением судей победив Каллин Каррен.

UFC 233, главным событием которого станет бой чемпионов легчайшего веса Ти Джея Диллашоу и наилегчайшего дивизиона Генри Сехудо, пройдет 26 января в Анахайме.

Ранее сообщалось, что россиянка Яна Куницкая озвучила дальнейшие планы после победы на UFC 229.