Стал известен следующий соперник непобедимой россиянки в UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александра Албу выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Анахайме, сообщает «Советский спорт».
Как заявлено в официальном твиттер-аккаунте UFC Russia, соперницей россиянки станет представительница США Эмили Уитмайр.
28-летняя Албу в смешанных единоборствах одержала семь побед и не потерпела ни одного поражения. Свой последний поединок она провела в июле 2017 года, решением судей победив Каллин Каррен.
UFC 233, главным событием которого станет бой чемпионов легчайшего веса Ти Джея Диллашоу и наилегчайшего дивизиона Генри Сехудо, пройдет 26 января в Анахайме.
Ранее сообщалось, что россиянка Яна Куницкая озвучила дальнейшие планы после победы на UFC 229.
��Новый Бой��— UFC Russia (@UFCRussia) 28 ноября 2018 г.
26 января.
Анахайм, Калифорния.
Александра Албу (7-0) против @EmWhitmire115 (3-2)
➡️ #UFC233 pic.twitter.com/OXSLgwJZVP