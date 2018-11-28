Карлсен сравнил Каруану и Карякина

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Норвежец Магнус Карлсен поделился мнением о том, что он защитил титул чемпиона мира по шахматам в противостоянии с американцем Фабиано Каруаной, передает «Советский спорт».

Матч проходил в Лондоне, его судьба решилась в тай-брейке.

«Первая партия была очень сложной. Я его перехитрил в самой концовке. Следующая была тоже очень сложной. Конечно, я считал, что у меня лучше шансы в тай-брейке. Фабиано очень тяжелый соперник. И он был близок к победе в матче. Матч был очень равным.

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Карякин, Ананд или Каруана сложнее соперник? Безусловно, Каруана. Это был очень сложный матч. В классических шахматах было показано, что мне есть над чем работать», — сказал Карлсен сразу после победного второго тай-брейка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что известен победитель матча за шахматную корону.